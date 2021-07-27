В РПЦ высказались об отношении к вакцинации и о влиянии вакцин на душу

С точки зрения церкви, религиозная составляющая в вопросе вакцинации отсутствует напрочь. И это касается не только прививки от COVID-19, но и любой другой.

Верующие люди — тоже всего лишь люди, и наличие веры не делает их застрахованными от разного рода ошибок. Одной из таковых является поиск вероучительных причин для отказа от вакцинации. В отказе от прививки нет никакой душеспасительной подоплёки, это просто обычное человеческое недопонимание, считает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

Аналогичного мнения придерживается и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. По его словам, отказ от прививки с мотивировкой "религия не позволяет" — это крайне специфическая трактовка религиозности.

"Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин. Церковь никогда не выступала против вакцинации, и понятно, что в современном мире вакцинация — это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись", — приводит его слова РИА Новости.

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