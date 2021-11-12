Впервые в России у руля реготделения партии встала трансгендерная женщина

Алтайское отделение партии "Гражданская инициатива" возглавила женщина-трансгендер.

Ещё недавно 31-летняя Юлия Алёшина была Романом. Но теперь у неё новый паспорт и новая жизнь.

В интервью "Московскому комсомольцу" Юлия призналась, что "выйти из тени" она решилась, вдохновленная успехами трансгендерных политиков во всем мире. Кстати, в начале карьеры в "Гражданской инициативе" — десять лет назад — она была мужчиной.

"В 2020 году я наткнулась на статью о трансгендерных политиках по всему миру. В ней говорилось о США и ЕС, — рассказывает новый лидер партии. — Я узнала, что там уже есть политики-трансгендеры, депутаты парламента и даже мэры-трансгендеры. Я подумала, что если это возможно там, то почему это невозможно в России?”

Однако, несмотря на желание защитить права ЛГБТ в России, Алёшина не хочет, чтобы ее гендерная идентичность определяла ее как политика.

"Я не буду основывать свою работу на своем ЛГБТ-имидже. Это что-то обо мне, но я не хочу быть клоуном. Я не скрываю этого, потому что я не совершала преступления, и мне нечего стыдиться”, — сказала она.

У политика большие планы:

в следующем году она планирует баллотироваться в Алтайскую Думу,

позже не исключает для себя вероятность выдвижения в Госдуму, причём избираться хочет по одному округу с Виталием Милоновым.

Милонов — против

Когда в политическом поле стало известно о Юлии Алёшиной, мгновенно отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он заявил, что

назначение трансгендерной женщины на пост главы реготделения партии — "попытка навязать россиянам западные ценности",

официальная смена паспорта, пола и имени -преступление и "коверкание госдокумента",

"такой паспорт — подделка".

"Партия должна ее либо выгнать к чертям собачьим, либо распуститься. Если она не согласится, то нужно запретить эту партию, к тому же она давным-давно никому не нужна. Это, конечно, позор", — заявил депутат Милонов.

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