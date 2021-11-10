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В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации

Общество

В Санкт-Петербурге неработающим пенсионерам, а также лицам, имеющим хронические заболевания, могут грозить санкции за отказ от обязательной прививки от COVID-19. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы Петербургского управления Роспотребнадзора, об этом пишет издание "Звезда".

В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации

Власти Санкт-Петербурга уточнили, что для тех, кто откажется вакцинироваться в соответствии с новым указом, пока не предусмотрено никакой ответственности:

"В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами — работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива".

В Роспотребнадзоре напомнили, что люди пожилого возраста, а также страдающие хроническими заболеваниями, тяжело переносят коронавирус, и поэтому входят в группу риска по COVID-19. Исходя из этого в целях сохранения их здоровья и жизни был издан указ об обязательной вакцинации этой категории граждан.

Ранее стало известно, что глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала указ об обязательной вакцинации от коронавируса жителей города старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

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Обязательная вакцинация в России / Решили начать с пенсионеров Петербурга
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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