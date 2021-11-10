Гинцбург: вакцинация против коронавируса в России должна быть обязательной

Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 остаётся напряжённой в России. В связи с этим глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию.

По его словам, победить коронавирус можно лишь в том случае, если в прививочной кампании поучаствуют 70-75% населения РФ. Также, по его мнению, препараты против COVID-19 нужно внести в Национальный календарь прививок.

Гинцбург убеждён: темпы вакцинации и дальше будут оставаться низкими, если не проводить информационную работу с пациентами, передаёт "Российская газета".

"Детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", — подчеркнул специалист.

Ранее к обязательной вакцинации призывали предприниматели, однако в правительстве РФ считают, что пока рано принимать какие-либо решения по этому поводу.

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