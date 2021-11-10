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За российскими водителями начали наблюдать "инспекторы-беспилотники"

Общество

В России запустили воздушные дроны, чтобы отслеживать нарушения правил дорожного движения. Беспилотники молниеносно передают информацию о "нерадивых" водителях на планшет инспекторов ГИБДД и сохраняют данные на специальном жёстком диске.

За российскими водителями начали наблюдать "инспекторы-беспилотники"

Дроны начали работать в 17 регионах России. Правда, "перечень" нарушений, которые может распознать беспилотник небольшой.

"Беспилотник фиксирует само нарушение ПДД, марку и модель автомобиля, а также его номер. На данный момент летательные аппараты в основном фиксируют только один вид нарушения — выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки", — пишет Autonews.

Дронами управляют инспекторы с земли, но в случае нарушения, информация приходит с аппарата автоматически.

Ранее Pravda.Ru писала о расценках на аэротакси. Воздушные дроны-перевозчики планируют запустить в 2023 году. Так, если сначала компания-разработчик сообщала о цене в 20 рублей за километр "пролёта", то теперь анонсировали цены в 200 рублей за такую же протяжённость. Как сообщили в компании, подъём цен "привязан" к скачкам инфляции. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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