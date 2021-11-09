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Километр поездки на аэротакси в Москве будет стоить 200 рублей

Россия

Один километр поездки на аэротакси в Москве будет стоить 200 рублей. Ранее анонсировали цену в 20 рублей.

Километр поездки на аэротакси в Москве будет стоить 200 рублей

Как сообщил ТАСС генеральный директор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов, полёты над столицей России начнутся примерно в 2023 году.

Аэротакси компания разрабатывает с 2019 года. Как отметил Атаманов, на таком такси добраться, например, от Кремля до "Москвы-Сити" можно будет не более чем за 20 минут.

Изначально предполагалось, что оно будет дешевле обычного "наземного" такси. Но планам помешала инфляция.

"Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полёты — до 200 рублей за километр", — сказал Атаманов.

Также за два года подорожали электричество, аренда площадок и техобслуживание.

В планах руководства запустить производство аэротакси в трех регионах России: Казани, Уфе и Красноярске, а также в странах Ближнего Востока.

Отмечается, что работу аэротакси тормозит отсутствие подходящих законов. Сейчас при поддержке Правительства РФ подготовлены изменения в документы. Если их примут, то беспилотники смогут перевозить грузы, багаж, почту. Также они смогут помогать скорой помощи в перевозке пациентов.

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Автор: Олеся Киреева
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