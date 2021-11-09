В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести в городе обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В постановлении о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации, сообщается о внесении в документ подпункта:

"… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-лёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)".

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что период нерабочих дней позволил нормализовать эпидемиологическую ситуацию в городе. Количество заражённых стабилизировалось на уровне 45 тысяч. Ежедневно в больницы попадают 550 инфицированных пациентов. В городе развернуто 9488 коек для больных с COVID-19 и пневмонией, отметил Беглов.

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