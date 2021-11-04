Путин: защита отечества в характере российского народа

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём народного единства. На выступлении в Севастополе он заявил, что в характере российского народа есть готовность защитить отечество и отстоять его.

Лидер страны поздравил севастопольцев, крымчан и россиян с Днём народного единства.

"Этот праздник посвящён тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны", — сказал лидер страны.

По словам Путина, в характере российского народа — "готовность отстоять, защитить" отечество.