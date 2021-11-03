Собянин: нерабочие дни в Москве продлевать не будут

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что стабилизация эпидемиологической ситуации в столице позволяет не продлевать нерабочие дни.

"В Москве… динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации с тяжёлой формой. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", — приводит РИА Новости слова Собянина.

Однако он отметил, что необходимо продолжать соблюдать меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, в том числе, следовать ограничениям, введённым ранее:

пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями предписан домашний режим;

в организациях столицы 30% сотрудников должны работать дистанционно.

Собянин предупредил, что в музеи и театры с понедельника можно будет попасть по QR-кодам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан не верить слухам о продлении нерабочих дней и ориентироваться только на официальную информацию.

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