Песков призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, попросил граждан не верить слухам о продлении нерабочих дней и брать во внимание только официальную информацию.

РИА Новости сообщило, что представитель Кремля ответил журналистам на вопрос о возможном продлении нерабочих дней:

"Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию".

Он также подчеркнул, что власти субъектов РФ наделены особыми полномочиями в период пандемии. И они вправе самостоятельно принимать решения о введении дополнительных мер по противодействию коронавирусу на их территории, учитывая эпидемиологические показатели в своем регионе.

Ранее президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. Главы регионов имели право установить нерабочие дни досрочно — не дожидаясь 30 октября.

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