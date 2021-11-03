Психолог рассказала, где брать силы для работы во время осенней хандры

Семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с Pravda.Ru поделилась источниками силы для работы тоскливой осенью, которые люди обычно игнорируют.

"Большое значение в нашей жизни играет наше восприятие, как мы воспринимаем действительность, как мы видим. Мы можем для себя осень воспринять как прекрасное время года, увидеть красоту, увидеть какие-то возможности: начинается учебный год, трудовой год, когда можно перед собой поставить какие-то цели, достигать их, получать удовольствие, сегодня прямо общаться со своими друзьями, путешествовать, мечтать, работать", — объяснила специалист.

Также она предостерегла от опасных способов побороть хандру: алкоголя и сигарет. Подобные методы лишь "затуманивают сознание" и "уводят от решения проблем", подчеркнула эксперт.

Она отметила, что не стоит погружаться в работу. По мнению психотерапевта, человеку важно не игнорировать эмоции, иначе они могут накопиться и обернуться катастрофой.

"Если мы в детстве получили какую-то травму, во взрослой жизни, когда нас хандра одолевает, мы попадаем опять в детские переживания, они нас утягивают за собой, уносят и мы в итоге чувствуем, что ситуация безвыходная, то есть мы попали в детскую травматизацию. Нам в этой ситуации очень важно понять, какое у нас чувство и пожалеть внутреннего своего ребенка. Как правило, ситуация налаживается", — сказала Наумова.

Если человек не справляется с хандрой, ему необходимо обратиться к психологу, посоветовала специалист.

Ранее "Работа.ру" провела опрос об осенней хандре, результаты исследования опубликовали на kp.ru. Согласно данным на 2021 год, 75% россиян замечают признаки подобного состояния. Опрошенные перечислили такие симптомы, как плохое настроение — 43%, быстрая утомляемость — 35%, некачественный сон — 20%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.