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Тише мыши: штрафы за нарушение тишины днём озвучили в Совфеде

Общество

Закон о "дневной тишине" могут ввести официально на региональном уровне, заявила первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По её словам, ряд областей установили ограничения самостоятельно, теперь их хотят внести в КоАП.

Тише мыши: штрафы за нарушение тишины днём озвучили в Совфеде

Кроме штрафов за нарушение ночного покоя граждан, теперь могут начать "карать" рублём и тех, кто шумит днём.

"Во многих субъектах федерации уже не первый год действуют аналогичные требования и в дневное время — где-то это выходные дни, где-то — отдельные часы, когда шуметь нельзя. Эта практика может расширяться на региональном уровне", — цитирует Рукавишникову РИА Новости.

По её словам, ограничения на шум в дневное время уже действуют в:

  • Воронежской,
  • Иркутской,
  • Калужской,
  • Кемеровской,
  • Костромской,
  • Липецкой,
  • Нижегородской,
  • Томской областях,
  • Красноярском,
  • Ставропольском краях,
  • Чувашии,
  • Ханты-Мансийском автономном округе.

Административное наказание за шум днём может варьироваться от 500 рублей, а в некоторых регионах достигает пяти тысяч. В какие часы всё же можно будет "издавать звуки", Рукавишникова не уточнила.

Ранее Pravda.Ru писала о штрафах, которые анонсировал Совфед, за нарушение ночной тишины. А также в каких случаях закон не действует.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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