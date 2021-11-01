В Совфеде анонсировали штрафы до 2 тысяч рублей за нарушение ночной тишины

В новом КоАП за нарушение тишины и покоя ночью будет предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова напомнила, что с 23:00 до 7:00 нельзя слушать музыку на большой громкости, делать ремонт и громко разговаривать.

Согласно проекту нового КоАП, жильцам не нужно будет доказывать факт нарушения тишины с помощью технических средств, достаточно просто позвонить в правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.

"Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить", — считает Рукавишникова.

Она добавила, что в проекте Кодекса содержится расширенный список ситуаций, когда шум в ночные часы дозволителен. Например, разрешается проводить аварийно-спасательные работы, бороться с последствиями ЧС, организовывать массовые спортивные и культурные мероприятия, согласованные с органами власти.

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