В новом КоАП за нарушение тишины и покоя ночью будет предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей.
Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова напомнила, что с 23:00 до 7:00 нельзя слушать музыку на большой громкости, делать ремонт и громко разговаривать.
Согласно проекту нового КоАП, жильцам не нужно будет доказывать факт нарушения тишины с помощью технических средств, достаточно просто позвонить в правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.
"Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить", — считает Рукавишникова.
Она добавила, что в проекте Кодекса содержится расширенный список ситуаций, когда шум в ночные часы дозволителен. Например, разрешается проводить аварийно-спасательные работы, бороться с последствиями ЧС, организовывать массовые спортивные и культурные мероприятия, согласованные с органами власти.
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