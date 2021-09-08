"Как это будет реализовано?": автоэксперты о санкциях за нарушение тишины

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков и партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто поделились мнениями о внесенных мэром Москвы Сергеем Собяниным поправках об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами и мотоциклистами в ночное время.

"У каждого из нас свои истории, когда ночью гремела музыка, ревела техника. То есть запрос от общества есть, безусловно. Возможно, надо действительно увеличить штрафы, но для меня интереснее другая тема: как этих людей ловить? Я сплю, под домом пронеслись три мотоцикла с диким рёвом, я не видел ни номера, ничего. Вся проблема: как их реально поймать и наказать", - приводит слова Игоря Моржаретто RT. "Мысль верная, что этим надо заниматься, но надо смотреть, как это будет реализовано. Поэтому борьба с шумом в таком мегаполисе, как Москва, это важная задача, но заниматься надо не только автомобилями, но и другими источниками шума", - делится мнением Максим Кадаков.

Напомним, Сергей Собянин 8 сентября внёс в Мосгордуму пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя автомобилистами и мотоциклистами в ночное время.

Среди прочего, нововведения предусматривают запрет на использование машин и мотоциклов с модифицированными глушителями. Также мэр столицы предложил десятикратно повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины авто- и мотолюбителями — с 500 до 5 тысяч рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.