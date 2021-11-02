Самое популярное слово года назвали в институте Пушкина и это не "коронавирус"

Филологи проанализировали самые часто употребляемое слова в России и за рубежом. В 2021 году первое место по "популярности" занял "Спутник", заявили в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

"По результатам анализа на первое место вышло слово "спутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины", — пояснили в ведомстве ТАСС.

Также филологи связывают "бешеную популярность" и с обсуждением признания вакцины "Спутник V" за рубежом и кампаний по массовой вакцинации. В анализе специалисты использовали публикации российских СМИ, зарубежных журналистов и цитаты политиков, а также публикации в соцсетях.

Эксперты определили несколько мест по популярности слов и выражений:

второе место — "Афганистан",

третье — "Северный поток",

на четвёртом — "перепись".

пятое место досталось — "импичменту",

на шестом — "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер",

замыкают лидерство — "выборы", "нерабочий" и "смертность".

По заявлению специалистов, в прошлом году лидировали слова, которые в 2021 замкнули топ: "нерабочий" и "смертность". Как ни странно, но "COVID-19" и "коронавирус" вовсе не попали в список популярности.

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