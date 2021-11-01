В Севастополе рассказали о результатах введения блокпостов для проверки QR-кодов

Глава Севастополя Михаил Развожаев на заседании местного правительства объявил остановку работы блокпостов, через которые пропускали только по QR-коду.

Вместе с этим Развожаев подчеркнул, что нерабочие дни и антикоронавирусные нормы всё ещё действуют. По данным губернатора, иногородних граждан в Севастополе практически нет. Как объяснил руководитель города, власти особое внимание уделили информированию населения, чтобы люди не стали перевозить вирус. Политик поблагодарил местных жителей за понимание.

"Три дня полноценные — дали эффект, который был необходим — это значительное снижение туристического потока. Сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам, поэтому работу блокпостов сегодня завершить", — распорядился Развожаев, слова которого передаёт крымский новостной портал Informer.

Ранее 30 октября на въезде и выезде в Севастополь поставили блокпосты для проверки QR-кодов. Такое решение принял глава республики Сергей Аксёнов, чтобы сократить туристический поток во время нерабочей недели.

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