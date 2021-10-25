На въезде в Севастополь выставят блокпосты для проверки QR-кодов

На въезде в Севастополь выставят блокпосты для проверки QR-кодов. Новые ограничительные меры на полуострове начали действовать в понедельник, 25 октября.

Это делается для того, чтобы ограничить наплыв туристов во время каникул. Уточняется, что пускать по кодам в город будут только в нерабочие дни. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксёнова вышел 21 октября.

Так, для заселения в отели туристам нужно будет предъявить QR-код о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. Также не будут работать офисы "Мои документы", ЗАГСы будут регистрировать браки только по предварительной записи. С 25-го октября попасть в кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры и другие общественные места можно будет только после предъявления QR-кода или справки о вакцинации.

Эксперты отмечают, что мера с кодами мало чем поможет, т. к. россияне стали покупать фейковые сертификаты.

Добавим, что частичный локдаун, введённый 15 октября в Севастополе, почти полностью лишил клиентов ресторанов и кафе.

По состоянию на 25 октября в Севастополе за истекшие сутки зарегистрировано 328 случаев заболевания COVID-19.