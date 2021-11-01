Власти Новгородской области продлили нерабочую неделю на семь дней

В Новгородской области местные власти продлили нерабочую неделю, введённую президентом России Владимиром Путиным, из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки.

Как сообщили в правительстве региона, режим нерабочих дней с ужесточением антикоронавирусных мер продлили до 12 ноября этого года. Также известно, что 31 октября в область приехали 23 специалиста из бригад главных петербургских и московских институтов. Медики приступят к лечению больных коронавирусом пациентов второго ноября.

"Вакцина Спутник Лайт будет использоваться только для вакцинации переболевших и повторно вакцинируемых. Для первичной вакцинации могут использоваться Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак", — добавили в сообщении, которое опубликовали на официальной странице правительства области в "ВК".

По данным Оперштаба, за последние сутки в Новгородской области зафиксировали 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из-за неё скончались 11 человек. Побороли новую болезнь 103 пациента. По статистике на 29 октября, коллективный иммунитет местных жителей составил 48,1%.

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