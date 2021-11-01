"Вот вам нерабочая неделя": россияне пожаловались на давку и ругань в транспорте

Сразу в нескольких российских регионах нерабочая неделя началась с давки в общественном транспорте. Дело в том, что многие предприятия решили не закрывать, а количество автобусов и троллейбусов существенно снизили на период ограничительных мер.

Жители Красноярска пожаловались на переполненные маршруты № 98 и 77 в утренние часы.

"Давка, люди ругаются. Вот вам соблюдение дистанции, вот вам нерабочая неделя", — написал подписчик "ТВК Красноярск".

С 30 октября по 7 ноября метро Новосибирска работает по графику выходного дня. Из-за нехватки поездов стали образовываться огромные очереди. Больше всего людей заметили на станции "Площадь Маркса", передаёт НГС. По предварительным данным, в ближайшие часы планируется запустить дополнительные поезда, так как снижения пассажиропотока не наблюдается. Кроме того, в центре Новосибирска зарегистрировали пробки, все парковочные места заняты.

Москвичи в социальных сетях также сообщают о том, что в метрополитене по-прежнему сохраняется большое количество пассажиров, хотя по официальным данным, их число сократилось почти на 30%.

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