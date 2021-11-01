Снижение пенсий идёт уже восьмой месяц подряд по нарастающей, заявили в Росстате. Согласно статистике, виной всему инфляция.
Речь идёт о реальном выражении пенсионных выплат. Согласно информации ведомства, самый больший процент инфляция "съела" в этом сентябре. Так, показатели 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020, распределились следующим образом:
По заявлению ведомства, в этих цифрах специалисты не стали отражать единовременные "президентские" выплаты в 10 тысяч рублей.
Рост реальных пенсионных выплат наблюдался только в январе текущего года. К примеру, за аналогичный период 2020, фиксировалось только повышение выплат.
Несмотря на то, что в этом году специалисты зафиксировали рост пенсионных выплат на 5,5%, инфляционный показатель за октябрь составил 7,4%.
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