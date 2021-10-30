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В Мосгордуме считают, что "надо думать, как будешь жить после 55"

Россия

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина на последнем заседании городского парламента рассказала, что на самом деле в России не наблюдается такого числа бедных пенсионеров, о котором так все говорят. Эти комментарии политика связаны с последней инициативой о повышении пенсий.

В Мосгордуме считают, что "надо думать, как будешь жить после 55"

"Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет. Наболел этот бесконечный патернализм", — заявила Метлина.

Напомним, что слова про "государство, которое не просило их рожать" принадлежат скандально известной чиновнице из Екатеринбурга. Ольга Глацких дважды становилась известной на всю страну. В первый раз — когда стала Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, страна тогда ликовала. Второй, в ноябре 2018 года, когда, выступая перед школьниками спортсменка, а в тот момент уже и чиновник Глацких, открыла детям суровую правду о том, что государство им ничего не должно и рожать их не просило.

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"Прощай, пенсия": Правительство готовит "обнуление" пенсионерам
Автор: Валентина Севрюгина
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