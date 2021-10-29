Астролог дала прогноз для знаков зодиака на 30 октября

Астролог Светлана Кройцер рассказала, что 30 октября станет испытанием для всех знаков зодиака и потребует от них проявления самых лучших качеств.

По словам Кройцер, в субботу произойдёт важное для всех знаков зодиака астрологическое событие — квадратура Солнца и Сатурна. Несмотря на то, что в астрологии этот аспект считается негативным, его не нужно бояться.

"Он приносит тяжёлые, но бесценные жизненные уроки. Учит выдержке, дисциплине, экономии ресурсов и скромности", — сообщила Кройцер в беседе с ФАН.

Астролог отметила, что этот аспект можно превратить в достоинство, если проделать внутреннюю работу.

В этот день у Скорпионов проявятся большие амбиции, которые станут достижимы благодаря врожденной настойчивости, проницательности и изобретательности.

Водолеям нужно стать более терпеливыми и продолжать движение вперёд, даже когда кажется, что прогресс отсутствует. Астролог посоветовала людям этого знака зодиака проявить умеренность для духовного роста и виртуозность и креативность для достижения целей в карьере.

По словам Кройцер, у Овнов будут трудности с финансами, у Тельцов — проблемы в браке. Близнецы будут вынуждены решать вопросы по работе. Ракам придётся пересмотреть свои методы воспитания детей, чтобы лучше их понимать. У Львов суббота будет связана с недвижимостью. Девы получат ответы на свои вопросы в виде откровений от близких.

"Весы научатся вести свой личный финансовый аудит. Скорпионов ждут удивительные открытия: осознание своей внутренней силы, контроль эмоций в экстремальной ситуации. Стрельцы смогут почувствовать в своей жизни присутствие Бога, что для них будет чудом", — сказала Кройцер.

Козероги получат ещё одно доказательство того, что дружба существует, когда знакомые неожиданно помогут им. Рыбам наконец-то удастся определиться с путём своего развития.

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