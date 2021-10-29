Жириновский предложил заставить Рашкина съесть лося целиком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновской предложил не отпускать задержанного с тушей убитого лося депутата от КПРФ Валерия Рашкина, пока тот не съест её целиком.

"Лучшее наказание для Рашкина — заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит — не выпускать", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Ранее в Саратовской области был задержан депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он управлял автомобилем, в багажнике которого лежала туша лося, топор и два окровавленных ножа. По предварительным данным, Рашкин находился за рулём в нетрезвом состоянии. Депутат сообщил, что нашёл убитого лося и решил его отвезти в полицию.

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