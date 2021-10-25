С инициативой популяризировать продвижение направленных на созидательные сюжеты компьютерных игр выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, виртуальная реальность для подростков занимает важную часть жизни и нужно воссоздать "правильные" игры.
Как отметил Петров, запрещать компьютерные игры не имеет смысла. Подростки интересуются этой сферой, некоторые занимаются играми профессионально и берут призовые места. Поэтому необходимо минимизировать в них составляющую "насилия" и увеличить "созидательную" часть.
Соответствующее письмо Петров направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
"Прошу Вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание", — цитирует обращение RT.
Как уточнил Петров, в основу сюжета таких игр может быть заложена история России и развитие когнитивных качеств детей.
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