В России хотят разработать "созидательные" компьютерные игры

С инициативой популяризировать продвижение направленных на созидательные сюжеты компьютерных игр выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, виртуальная реальность для подростков занимает важную часть жизни и нужно воссоздать "правильные" игры.

Как отметил Петров, запрещать компьютерные игры не имеет смысла. Подростки интересуются этой сферой, некоторые занимаются играми профессионально и берут призовые места. Поэтому необходимо минимизировать в них составляющую "насилия" и увеличить "созидательную" часть.

Соответствующее письмо Петров направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

"Прошу Вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание", — цитирует обращение RT.

Как уточнил Петров, в основу сюжета таких игр может быть заложена история России и развитие когнитивных качеств детей.

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