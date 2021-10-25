Нервные тики от TikTok - доказано американскими врачами

С начала пандемии коронавируса специалисты по психическому здоровью наблюдали значительное увеличение случаев нервных тиков среди подростков, что может быть связано "с чрезмерным потреблением TikTok".

Согласно данным The Wall Street Journal, специалисты одной из американских клиник, специализирующихся на таких расстройствах, как синдром Туретта (при котором человек совершает непроизвольные движения и/или непроизвольно же издаёт звуки), ежемесячно посещали подростков с тиками с марта 2020 года и отметили, что их состояние ухудшилось по сравнению с периодом "до пандемии".

Медицинский центр Цинциннати был не единственным, кто зафиксировал увеличение подобных случаев среди молодёжи, поэтому исследователи занялись изучением этого явления.

Согласно опубликованным результатам одного из исследований,

"пандемия, параллельная коронавирусу, вспыхнула у молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет (почти исключительно девочек и женщин) и выражалась двигательными и вокальными тиками". Эксперты утверждают, что у пациентов, помимо стрессовых факторов, вызванных вспышкой коронавируса, отмечались нервные тики или синдром Туретта", причём некоторые пациенты, возможно, "имитировали мимику создателей контента".

В материале издания отмечается, что тема синдрома Туретта довольно популярна на платформе, а количество просмотров видео с тегами #tourettes и #tourettesyndrome достигло 6 200 миллионов в неделю.

Кэролайн Олвера, исследователь расстройств движения, которая проанализировала 3 тыс. видеороликов TikTok, заявила, что 19 из 28 тиктокеров с наибольшим количеством подписчиков сказали, что они "начали страдать от новых тиков после просмотра контента других пользователей".

Не TikTok единым

Несмотря на наблюдаемую динамику, некоторые врачи считают, что рост случаев тиков не обязательно связан с TikTok:

"Есть ребята, которые смотрят видео в социальных сетях и у них развиваются тики, как есть и те, кто не имеет доступа к социальным сетям, а тики у них развиваются, — заявил Джозеф Макгуайр, специалист кафедры психиатрии и поведенческих наук Университета Джона Хопкинса. — Есть много факторов, которые на это влияют, включая беспокойство, депрессию и стресс".

Тики — это пример массового психогенного заболевания

Кстати, многие врачи сомневаются, что пользователи TikTok, которые утверждают, что страдают от синдрома Туретта, на самом деле имеют его, поскольку поведение этих звезд Сети "не выглядит" так, как будто они страдают от расстройства.

Они указывают на то, что большинство из этих людей с тиками — женщины, в то время как синдром Туретта обычно больше поражает мужчин. Да и вообще, болезнь обычно развивается постепенно с раннего возраста и поддается медикаментозному лечению.

"Мы считаем, что это пример массового психогенного заболевания, которое включает в себя поведение, эмоции или состояния, которые спонтанно распространяются в группе", — заявили специалисты.

Среди медицинских рекомендаций по борьбе с тиками — отдохнуть от социальных сетей и обратиться к специалисту.

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