Ксения Собчак вернулась из Парижа, чтобы встретиться с сотрудниками ГИБДД города Сочи. В отделении полиции звезда ТВ и интернета ещё раз подробно расскажет, что произошло в тот злополучный день, когда в результате ДТП на Краснополянском шоссе погибла женщина.
Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на свой источник, Ксения Собчак вылетела из аэропорта Шереметьево в 10:35 утра. В Сочи самолёт приземлится около 13:00.
Много толков вызвал визит журналистки в столицу Франции. Её отлёт в сети восприняли как игнорирование повестки правоохранительных органов.
Юристы рассуждали, что грозит знаменитости, если она будет пренебрежительно относиться к приглашениям на беседы к следователям, ведущим дело о смертельной аварии.
Собчак ответственно отнеслась к повестке и, пробыв в Париже меньше пяти часов, вернулась на родину. Журналистам звезда объяснила, что улетала на один день в рабочую командировку.
"Я улетела на один день в Париж, это командировка рабочая. По ситуации в Сочи — мы на связи со следствием", — объясняла светская львица.
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