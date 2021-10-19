Юрист объяснил, что ждёт Собчак, если она не явится по повесткам к следователям

Чтобы картина аварии в Сочи органам следствия стала до конца ясна, правоохранителям необходимо лично допрашивать Ксению Собчак. При этом звезда, по данным СМИ, улетела в Париж.

Следователи в Сочи работают над расследованием резонансного ДТП, произошедшего 9 октября на Краснополянском шоссе. Для полноты картины стражам правопорядка не хватает свидетельств главного участника трагического происшествия — Ксении Собчак. Следователи пытаются понять, влияло ли её присутствие в салоне "Мерседеса" на поведение водителя элитного такси Олега Цоя.

Есть свидетельства, что журналистка отправилась за границу, поэтому её присутствие в кабинете следователей находится под вопросом. Чем чревато такое поведение светской львицы, рассказал адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

"Если уголовное дело возбуждено, и в его рамках определён статус всех участников аварии — кто свидетель, кто подозреваемый, кто обвиняемый, то явка всех этих людей на допросы обязательна. При условии, конечно, что все они должным образом оповещены о необходимости такой явки, — цитирует слова Иванова "Комсомольская правда".

Собчак нужно явиться в следственный отдел по Адлерскому району города Сочи.

"Если такая повестка была свидетелем получена и он (она) не явится к месту проведения следственных действий без уважительной причины, то её могут доставить туда силой. Привезут под конвоем под белы рученьки. Такое право прописано в законодательстве", — объяснил юрист.

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