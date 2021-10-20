Юрий Дудь не пришёл в суд на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков

В среду, 20 октября, известный блогер Юрий Дудь пропустил заседание суда по делу о пропаганде наркотиков.

В апреле этого года блогер-миллионник стал фигурантом дела об административном правонарушении. Его заподозрили в пропаганде наркотических средств с использованием интернета.

РИА Новости сообщило, что перед началом рассмотрения этого дела пресс-секретарь Зюзинского районного суда Москвы Мария Ерохина заявила:

"Начинается заседание в отношении Дудя Юрия, подсудимый не явился".

На наличие пропаганды в интервью изначально обратила внимание "Лига безопасного интернета", она подала жалобу на блогера в полицию. Проверка подтвердила, что в двух интервью действительно есть противозаконная информация.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ксения Собчак прокомментировала обвинения блогера.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.