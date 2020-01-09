За пропаганду наркотиков в Интернете назначат штраф в миллион рублей

Российским правительством в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает штрафы свыше миллиона рублей за пропаганду наркотиков в Интернете.

Штрафы для физических лиц

Административному наказанию подвергнутся физические лица и предприниматели в том случае, если будут распространять в Сети пропагандистскую информацию о наркотических средствах, растениях, их содержащих, или сообщать пользователям Интернета о новых потенциально опасных психоактивных веществах.

За подобную противозаконную деятельность гражданам будет назначаться штраф до 30 тысяч рублей. Денежные выплаты в качестве штрафа для должностных лиц могут достигать 100 тысяч рублей.

Штрафы для юридических лиц и иностранцев

Предпринимателям грозят административные выплаты до 100 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица за нарушение закона заплатят до 1,5 миллиона рублей или остановят работу предприятия на срок до полутора месяцев.

Проект закона также предусматривает ужесточение ответственности за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков для иностранцев и лицам без гражданства. Им не только назначат штраф до 30 тысяч рублей, но и выдворят за пределы России или в качестве административного наказания арестуют на 15 суток.