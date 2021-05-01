В МВД возбудил дело, увидев в одном из выпусков программы блогера-миллионника противозаконную информацию.
Инициатором проверки деятельности блогера в Сети стала "Лига безопасного интернета", которую возглавляет Екатерина Мизулина.
Предположительно, поводом для обвинения звезды интернета стал выпуск, в котором Юрий Дудь берёт интервью у украинского видеоблогера Ивана Рудского, известного в Сети под псевдонимом "Ивангай" (EeOneGuy).
Ксения Собчак прокомментировала данное обстоятельство.
"По заявлению Екатерины Мизулиной, дочери настоящей Мизулиной, полиция возбудила административное дело о пропаганде наркотиков по поводу одного из интервью Юрия Дудя. Это примерно такая же степень абсурда. По данным "Базы", имелось в виду интервью с Ивангаем", — сказала журналистка в своей YouTube-программе "Осторожно, новости!".
Ранее "Лига безопасного интернета" написала в Генеральную прокуратуру обращение, в котором потребовала проверить рэпера Моргенштерна, в творчестве которого также увидели пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних.
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