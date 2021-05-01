Собчак прокомментировала обвинения Дудя в пропаганде наркотиков

В МВД возбудил дело, увидев в одном из выпусков программы блогера-миллионника противозаконную информацию.

Инициатором проверки деятельности блогера в Сети стала "Лига безопасного интернета", которую возглавляет Екатерина Мизулина.

Предположительно, поводом для обвинения звезды интернета стал выпуск, в котором Юрий Дудь берёт интервью у украинского видеоблогера Ивана Рудского, известного в Сети под псевдонимом "Ивангай" (EeOneGuy).

Ксения Собчак прокомментировала данное обстоятельство.

"По заявлению Екатерины Мизулиной, дочери настоящей Мизулиной, полиция возбудила административное дело о пропаганде наркотиков по поводу одного из интервью Юрия Дудя. Это примерно такая же степень абсурда. По данным "Базы", имелось в виду интервью с Ивангаем", — сказала журналистка в своей YouTube-программе "Осторожно, новости!".

Ранее "Лига безопасного интернета" написала в Генеральную прокуратуру обращение, в котором потребовала проверить рэпера Моргенштерна, в творчестве которого также увидели пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.