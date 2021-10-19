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Красноярский батюшка получает до 300 списков на молитвы в Twitter за неделю

Общество » Соцсети

Протоирей Сергий Рыжов из Красноярского края начал принимать списки для молитв о здравии и упокоении с помощью Twitter, передает Телеканал "360".

Красноярский батюшка получает до 300 списков на молитвы в Twitter за неделю

Священнослужитель заявил, что ему нравится такой формат общения. За неделю ему может прийти до 300 записок от верующих. По его словам, сегодня уже во многих церквях используют современные технологии, поэтому он не первый, кто попробовал собирать списки молитв через Twitter.

Красноярский батюшка вдохновился примером митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия Антонова, который предлагает оставлять ему имена для молитв в социальной сети во "ВКонтакте".

Сергий Рыжов пояснил: отправлять записки через Twitter можно лишь раз в неделю. Протоирей читает их со смартфона.

"Некоторые возмущаются, говорят, что совсем обленились. Но дело в том, что православные знают, что чем больше ты подашь записок, чем больше молитв перед престолом Божьим, тем помощи будет больше", — говорит священнослужитель.

Также он отметил, что многие люди, лежащие в больницах, просят помолиться за них, связываясь с церковью дистанционно. 

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