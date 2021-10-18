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Люблю тебя до Луны и обратно: нейронная сеть ЯRUS о рейтинге Путина

Общество

Нейронная сеть новой социальной платформы ЯRUS исследовала все новости и упоминания о Владимире Путине в СМИ за последние полгода и установила взаимосвязь с лунным календарем. Теперь мы точно знаем, когда ожидать новый информационный всплеск.

Владимир Путин
 

Спойлер: связь очевидная, но есть нюансы.

Команда ЯRUS при помощи собственной нейронной сети проанализировала весь информационный поток упоминаний с апреля по сентябрь 2021 года: из 104 203 440 новостей 749 510 были о президенте России. Полученные данные по дням и месяцам выстроились в график, на который мы наложили лунный календарь.

График
График

Таким образом, мы увидели прямую корреляцию между упоминанием в СМИ имени президента России и фазой роста Луны. Одним из объяснений такой зависимости является результат психологического исследования, согласно которому человек на растущую луну становится энергичнее, его настроение улучшается и появляется желание приступить к осуществлению целей и реализовывать новые проекты. В это время мы активнее интересуемся тем, что происходит вокруг и потребность в информации возрастает. Поэтому новостей о жизни общества становится больше, в том числе и от президента, и о нем самом. Примечательно, что от времени года это не зависит.

Если говорить про количество просмотров, то заметен резкий всплеск интереса к новостям про главу страны в апреле и июне, разумеется, в растущую фазу луны. В первом случае число новостей про Владимира Путина было связано с несколькими важными политическими событиями — обнулением президентских сроков, признанием ФБК и "Штабов Навального" экстремистскими организациями, а также обоюдной высылкой дипломатов Чехии и России. О Путине писали чаще, чем о СОVID-19 или лидерах других стран, которые конкурируют за внимание читателей — Владимире Зеленском или Джо Байдене.

После пиковой популярности в апреле наступило затишье. Майские праздники отразились на популярности Путина: людей больше волновало, не наступит ли новая волна кoрoнaвируса после весенних каникул. И не зря — в конце мая действительно вновь возросло число заболевших. Также россияне с большим интересом обсуждали Парад на Красной площади и празднование Дня Победы в России и за рубежом.

СМИ не обошли вниманием в последний месяц весны и футбол — всё потому, что "Зенит" досрочно выиграл Чемпионат России по этому виду спорта. А выход Дзюбы в костюме Дедпула держался в новостном топе еще несколько дней после награждения команды.

В июне популярность Путина вновь возросла, и вновь перед полнолунием. Причиной тому стал Петербургский международный экономический форум, во время которого Президент России объявил о завершении прокладки первой нити "Северного потока-2" и о продлении льготной ипотеки.

В июле и августе количество новостей традиционно снизилось, и эта тенденция отразилась и на президенте. А в сентябре спрос россиян к новостям снова взлетел, особенно в контексте всеобщих выборов. И снова на растущей луне растет количество упоминаний и новостей о Путине, тесно связанных с ситуацией в стране в целом: ЖКХ, социальные выплаты и рост цен на отдельные категории продуктов.

После пиковых апреля и июня мы ожидаем, что интерес к президенту и новостям с ним связанным, увеличится в период 5-18 декабря. И мы сможем это проверить. Команда ЯRUS продолжает исследовать новости и находить для вас неочевидные параллели в бесконечном информационном потоке.

СПРАВКА

ЯRUS — это бесплатное мобильное приложение, которое объединяет на одной площадке новости СМИ, видео, блоги, события и пользовательские чаты. Благодаря умной ленте в ЯRUS удобно следить за ситуацией в мире и стране, составлять подборки с интересными видео, находить события и создавать собственные, а также вести и читать блоги.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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