Врач-офтальмолог рассказала об опасности COVID-19 для глаз

Врач-офтальмолог Ирина Фёдорова рассказала, что коронавирус может привести к понижению зрения, язве роговицы или появлению бельма.

По словам врача, ученые находили COVID-19 в слезной жидкости. Длительная воспалительная реакция от коронавируса способна понизить зрение, но случаев слепоты ещё не было зафиксировано.

"Конечно, если ничего не лечить и ничего не делать, то можно довести, наверное, и до слепоты", — сообщила Федорова в беседе с изданием Радио 1.

Выяснилось, что коронавирус может размножаться в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки. Именно поэтому люди после COVID-19 иногда отмечают проблемы со зрением.

Ранее уролог рассказала, что вакцина от коронавируса не оказывает отрицательного влияния на мужское здоровье.

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