Москву ожидает "последний привет" осеннего тепла

После холодного сентября в столице России, когда низкий температурный фон побил все рекорды предыдущих лет, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов прогнозирует Москве "яростный натиск" тепла. Его волна накроет главный город России уже на следующей неделе.

После дождей, когда за ночь в Москве выпало почти 30 процентов ежемесячной нормы осадков, ожидается потепление. Оно наступит, по словам Шувалова, с 20-го октября. До этого времени в столице будет прохладно из-за циклона. Температура не поднимется выше 6-9 градусов, ожидаются небольшие осадки в виде кратковременных дождей. А затем последует "последний привет" от осеннего тепла.

"Это будет последний такой привет от осеннего тепла, а потом наступит стандартная осень, но сильные холода до конца месяца нам не грозят", — считает синоптик.

Минувшая ночь в Москве была дождливой, и прирост объёма воды составил 17 миллиметров при норме 59 миллиметров. Всплеск тепла в столице продлится 2-3 дня, температура воздуха прогреется до плюс 10-12 градусов.

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