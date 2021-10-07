Самым холодным за последние 25 лет назвали прошедший сентябрь в Гидрометцентре

Сентябрь 2021 года стал самым холодным за последние 25 лет в Москве и центре Европейской части РФ. Об этом сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что по абсолютным значениям температура в прошлом месяце оказалась лишь на 0,95 градуса ниже традиционных значений.

По словам синоптика, после самого жаркого за всю историю инструментальных наблюдений лета в самом начале сентября почувствовался приход осени.

"Причём осень настоящая, холодная. Погода опережала свои события почти на месяц", — цитирует Вильфанда Федеральное агентство новостей.

Собеседник агентства уточнил, что с 3 по 5 сентября погода был схожа с той, которую привычно ожидать с 3 по 5 октября. Однако потом случилось потепление.

Температура воздуха днём достигала +23…+24 градусов, а ночью опускалась до +15 градусов.

"Но этот пятидневный период остался незамеченным. В третьей декаде сентября по-настоящему похолодало, поэтому создается впечатление, что сентябрь был очень холодным", — отметил синоптик.

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