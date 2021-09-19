Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на Москву 20 сентября может обрушиться сильнейший за 73 года ливень. Ожидается выпадение трети месячной нормы осадков.
В беседе с РИА Новости Тишковец сообщил, что выпадет около 16-21 миллиметров осадков. За всю историю наблюдений сопоставимый ливень проходил в столице в 1948 году.
В Можайске, Серпухова, Наро-Фоминске и Ступино выпадет больше всего осадков — 18-21 миллиметров.
Помимо ливня, 20 сентября ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то она составит днем 5-7 градусов, а ночью — от 3 до 5.
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