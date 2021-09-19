В Москве 20 сентября пройдет сильнейший ливень за 73 года

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на Москву 20 сентября может обрушиться сильнейший за 73 года ливень. Ожидается выпадение трети месячной нормы осадков.

В беседе с РИА Новости Тишковец сообщил, что выпадет около 16-21 миллиметров осадков. За всю историю наблюдений сопоставимый ливень проходил в столице в 1948 году.

В Можайске, Серпухова, Наро-Фоминске и Ступино выпадет больше всего осадков — 18-21 миллиметров.

Помимо ливня, 20 сентября ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то она составит днем 5-7 градусов, а ночью — от 3 до 5.

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