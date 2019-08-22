Ошибки новичка на дороге во время дождя

Не секрет, что каждый начинающий автомобилист получает удовольствие от любой поездки. Со временем это чувство притупляется и появляется так необходимый опыт. А пока опыта нет, то радость от езды может быть омрачена опасностями о которых и не подозревает новоиспеченный водитель. Конечно многие прилежно учились и в теории знают о тех проблемах, которые могут подстерегать на дороге. Но на практике все сложнее. Одной такой опасностью может быть езда по мокрой дороге в дождливую погоду. И естественно молодой и неопытный водитель может допустить ряд ошибок, о которых мы и расскажем ниже.

Не уделяется внимание стеклам автомобиля.

Очень часто во время непогоды автомобилисты наглухо закрывают стекла автомобиля, естественно повышенная влажность и перепад температур провоцирует запотевание стекол. А это крайне снижает обзор, что чревато аварией. В этом случае автомобилист должен:

При наличии специальной жидкости, которая препятствует запотеванию, надо заранее обработать ею стекла автомобиля изнутри.

Обязательно надо иметь при себе чистую тряпку из микрофибры. Этой тряпкой можно протирать стекла, материал тряпки прекрасно убирает влагу.

Если в автомобиле имеется климат-контроль или кондиционер, то надо включить его на полную мощность. Очень быстро стекла высохнут.

Не следует пытаться тереть стекло рукой, жидкость и жир с кожи только усугубят ситуацию и видимость станет ещё хуже. Также, если отсутствует кондиционер, можно приоткрыть пассажирское стекло на два сантиметра, таким образом создав искусственную вентиляцию, которая и выведет всю влагу из автомобиля.

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Забывает переключатся на дождь.

Новичок редко осознает, что как только начинается дождь, начинаются и проблемы. Ему кажется, что слегка смоченный первыми каплями дождя асфальт остается таким же, как и до осадков, но это серьезная ошибка.

Сухая дорога - это не чистый асфальт, а смесь мелкого песка, перемешанного с пылью. Как только первые капли попадают на такую дорогу, то эта смесь превращается в смазку. Именно в первые минуты дождя дорога наиболее опасна. Этот фактор и последующий дождь приводит к таким последствиям как:

Сцепление колес с дорожным покрытием резко снижается.

Тормозной путь увеличивается сразу в несколько раз.

Машина резко теряет показатель своей управляемости и соответственно маневренности.

Жидкость, попавшая в тормозные колодки, резко снижает эффективность тормозов.

Заезд на скорости в лужу, может вызвать эффект аквапланирования и соответственно потерю управления и последующий занос.

В случае такой ситуации, надо срочно сбросить скорость и отказаться от крутых маневров и резкого торможения. При этом скорость автомобиля желательно держать на уровне пятидесяти км. в час. После заезда в лужу следует слегка подсушить тормозные колодки, делается это лёгким нажатием на педаль тормоза, при этом колодки нагреются и просохнут.

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Сильный дождь забирает жизни.

Сильный ливень таит в себе смертельные опасности.

Аквапланирование.

Когда с неба льет как из ведра, дорога не в силах сразу освободится от воды. По сути на дороге образуется водяная прослойка. Иногда быстрая езда по такой дороге приводит к эффекту аквапланирования. Это тот случай, когда полностью пропадает сцепление колеса с дорогой, машина как бы плывет над дорожным покрытием. В такой ситуации от водителя уже ничего не зависит. Автомобиль становится неуправляемым и очень легко может улететь в кювет или ещё хуже, вылететь на встречную полосу.

Если так случилось, и автомобилист понимает, что машина не управляема, то не следует давить на тормоз или резко крутить руль. Надо взять себя в руки и ехать прямо, дожидаясь момента, когда автомобиль снова почувствует дорогу.

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Ухудшение видимости.

Нередко дождь может быть таким сильным, что автомобилист практически не видит дорогу перед собой. Видимость может быть ограничена несколькими метрами. Если так случилось, то надо:

Плавно и постепенно сбрасывать скорость, при этом постоянно нажимая на педаль тормоза. Мигающие стоп сигналы на автомобиле дадут понять едущим позади автомобилистам, что вы тормозите и они не врежутся в вас сзади.

Когда идёт ливень, то для освещения дороги подходит только ближний свет, а лучше использовать противотуманные фары. Если, например, включить дальний, то он будет отражаться от падающих капель и ослеплять самого владельца этого автомобиля.

Лучше всего в сильный ливень, просто его переждать. Для этого надо осторожно съехать как можно дальше на обочину и обязательно включить аварийную сигнализацию.

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Все автомобили вокруг представляют опасность.

Во время дождя крайне важно учитывать расстояние до других автомобилей. Важно понимать, что на мокрой дороге безопасная дистанция увеличивается и должна составлять минимум сто метров. Такая дистанция позволит водителю принять меры в любой ситуации и это не только связано с автомобилями. Иногда под водой скрываются ямы и водителю придется проявить умение, если автомобиль вдруг попадет в такую яму. Именно для этого у него и будет свободное расстояние для маневров.

Также при наличии круиз-контроля надо срочно его отключить, так как обычно он настроен на сухое покрытие и на мокром может неправильно выбрать скорость.

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Фото: driveforce.com.ua