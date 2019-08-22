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Автор Сергей Бухранский

Ошибки новичка на дороге во время дождя

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Не секрет, что каждый начинающий автомобилист получает удовольствие от любой поездки. Со временем это чувство притупляется и появляется так необходимый опыт. А пока опыта нет, то радость от езды может быть омрачена опасностями о которых и не подозревает новоиспеченный водитель. Конечно многие прилежно учились и в теории знают о тех проблемах, которые могут подстерегать на дороге. Но на практике все сложнее. Одной такой опасностью может быть езда по мокрой дороге в дождливую погоду. И естественно молодой и неопытный водитель может допустить ряд ошибок, о которых мы и расскажем ниже.

Не уделяется внимание стеклам автомобиля.

Очень часто во время непогоды автомобилисты наглухо закрывают стекла автомобиля, естественно повышенная влажность и перепад температур провоцирует запотевание стекол. А это крайне снижает обзор, что чревато аварией. В этом случае автомобилист должен:

  • При наличии специальной жидкости, которая препятствует запотеванию, надо заранее обработать ею стекла автомобиля изнутри.
  • Обязательно надо иметь при себе чистую тряпку из микрофибры. Этой тряпкой можно протирать стекла, материал тряпки прекрасно убирает влагу.
  • Если в автомобиле имеется климат-контроль или кондиционер, то надо включить его на полную мощность. Очень быстро стекла высохнут.

Не следует пытаться тереть стекло рукой, жидкость и жир с кожи только усугубят ситуацию и видимость станет ещё хуже. Также, если отсутствует кондиционер, можно приоткрыть пассажирское стекло на два сантиметра, таким образом создав искусственную вентиляцию, которая и выведет всю влагу из автомобиля.

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Забывает переключатся на дождь.

Новичок редко осознает, что как только начинается дождь, начинаются и проблемы. Ему кажется, что слегка смоченный первыми каплями дождя асфальт остается таким же, как и до осадков, но это серьезная ошибка.

Сухая дорога - это не чистый асфальт, а смесь мелкого песка, перемешанного с пылью. Как только первые капли попадают на такую дорогу, то эта смесь превращается в смазку. Именно в первые минуты дождя дорога наиболее опасна. Этот фактор и последующий дождь приводит к таким последствиям как:

  • Сцепление колес с дорожным покрытием резко снижается.
  • Тормозной путь увеличивается сразу в несколько раз.
  • Машина резко теряет показатель своей управляемости и соответственно маневренности.
  • Жидкость, попавшая в тормозные колодки, резко снижает эффективность тормозов.
  • Заезд на скорости в лужу, может вызвать эффект аквапланирования и соответственно потерю управления и последующий занос.

В случае такой ситуации, надо срочно сбросить скорость и отказаться от крутых маневров и резкого торможения. При этом скорость автомобиля желательно держать на уровне пятидесяти км. в час. После заезда в лужу следует слегка подсушить тормозные колодки, делается это лёгким нажатием на педаль тормоза, при этом колодки нагреются и просохнут.

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Сильный дождь забирает жизни.

Сильный ливень таит в себе смертельные опасности.

Аквапланирование.

Когда с неба льет как из ведра, дорога не в силах сразу освободится от воды. По сути на дороге образуется водяная прослойка. Иногда быстрая езда по такой дороге приводит к эффекту аквапланирования. Это тот случай, когда полностью пропадает сцепление колеса с дорогой, машина как бы плывет над дорожным покрытием. В такой ситуации от водителя уже ничего не зависит. Автомобиль становится неуправляемым и очень легко может улететь в кювет или ещё хуже, вылететь на встречную полосу.

Если так случилось, и автомобилист понимает, что машина не управляема, то не следует давить на тормоз или резко крутить руль. Надо взять себя в руки и ехать прямо, дожидаясь момента, когда автомобиль снова почувствует дорогу.

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Ухудшение видимости.

Нередко дождь может быть таким сильным, что автомобилист практически не видит дорогу перед собой. Видимость может быть ограничена несколькими метрами. Если так случилось, то надо:

  • Плавно и постепенно сбрасывать скорость, при этом постоянно нажимая на педаль тормоза. Мигающие стоп сигналы на автомобиле дадут понять едущим позади автомобилистам, что вы тормозите и они не врежутся в вас сзади.
  • Когда идёт ливень, то для освещения дороги подходит только ближний свет, а лучше использовать противотуманные фары. Если, например, включить дальний, то он будет отражаться от падающих капель и ослеплять самого владельца этого автомобиля.
  • Лучше всего в сильный ливень, просто его переждать. Для этого надо осторожно съехать как можно дальше на обочину и обязательно включить аварийную сигнализацию.

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Все автомобили вокруг представляют опасность.

Во время дождя крайне важно учитывать расстояние до других автомобилей. Важно понимать, что на мокрой дороге безопасная дистанция увеличивается и должна составлять минимум сто метров. Такая дистанция позволит водителю принять меры в любой ситуации и это не только связано с автомобилями. Иногда под водой скрываются ямы и водителю придется проявить умение, если автомобиль вдруг попадет в такую яму. Именно для этого у него и будет свободное расстояние для маневров.

Также при наличии круиз-контроля надо срочно его отключить, так как обычно он настроен на сухое покрытие и на мокром может неправильно выбрать скорость.

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Фото: driveforce.com.ua

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