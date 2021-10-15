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Ожирение может стать поводом уходить с работы пораньше

Общество

Гражданам России, страдающим ожирением, могут сократить продолжительность рабочего дня.

Ожирение может стать поводом уходить с работы пораньше

Как сообщает "Вечерняя Москва", инициатива принадлежит Владимиру Петрову, зампредседателя Общественной палаты Ленобласти, который уже направил письмо с обоснованием своей идеи министру труда РФ.

Как следует из материала издания, ознакомившегося с вышеуказанным письмом, сокращение рабочего времени на 2-3 часа в неделю позволит толстым людям "высвобождать" его для походов в спортзал.

Автор инициативы отмечает, что по статистике, в России "каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают той или иной формой ожирения". Петров настаивает:

если срочно не начать с этим явлением бороться, то "через несколько лет будем вынуждены решать проблему ожирения другими, более дорогостоящими методами, на общефедеральном уровне".

Позволить "толстякам" в рабочее время заниматься спортом, уверен Владимир Петров, в интересах не только работников, но и работодателей, которые по итогу "окупят все свои затраты", получив "оздоровлённый коллектив", что "скажется на росте продуктивности труда".

Теперь слово за Антоном Котяковым.

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Ожирение как болезнь. Когда сказать себе стоп
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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