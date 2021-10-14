Звезда MMA Пейдж Ванзант опубликовала фото в платье с откровенным декольте

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Пейдж Ванзант поделилась в своем Instagram-аккаунте откровенным снимком.

Пейдж Ванзант

На фотографии 27-летняя девушка позирует в белом платье с открытым декольте. В комментариях подписчики назвали снимок "горячим". Фанаты отметили, что у Ванзант красивый загар и шикарная причёска. Спортсменка поблагодарила их за комплименты и поддержку.

"Спасибо за всю вашу любовь!" — написала девушка в посте.

Добавим, в Instagram-аккаунте знаменитости регулярно появляются откровенные снимки. На ее профиль подписаны 2,9 миллиона человек. Девушка делится кадрами из личной жизни, а также публикует фрагменты тренировок и соревнований.

Последний бой американка провела с Рейчел Остович в рамках турнира BKFC 19. Судьи единогласно признали, что Ванзант проиграла сражение. Сейчас на счету Пейдж в общей сложности восемь побед и пять поражений.

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