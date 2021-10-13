Гинцбург: "Спутником Лайт" можно бустировать иммунитет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник Лайт" способна продлить защитный эффект от коронавируса на полгода.

По стандарту Всемирной организации здравоохранения, достаточным уровнем антител является показатель в 300 BAU.

Гинцбург отметил, что такой диапазон наблюдается после вакцинации "Спутником V". Специалист порекомендовал использовать через полгода после прививки препарат "Спутник Лайт", чтобы добиться продления протективного иммунитета ещё на 6-7 месяцев.

По словам Гинцбурга, бустирование (продление эффекта) поможет в борьбе со штаммом "дельта". Он назвал "Спутник Лайт" перспективным вакцинным препаратом, который можно использовать после любой вакцины от коронавируса, представленной в мире на сегодняшний день.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди людей, которые тяжело болеют коронавирусом, доля привитых составляет 0,03%. В основном в стационарах лежат пациенты, которые не сделали вакцину от COVID-19.

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