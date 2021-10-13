Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник Лайт" способна продлить защитный эффект от коронавируса на полгода.
По стандарту Всемирной организации здравоохранения, достаточным уровнем антител является показатель в 300 BAU.
Гинцбург отметил, что такой диапазон наблюдается после вакцинации "Спутником V". Специалист порекомендовал использовать через полгода после прививки препарат "Спутник Лайт", чтобы добиться продления протективного иммунитета ещё на 6-7 месяцев.
По словам Гинцбурга, бустирование (продление эффекта) поможет в борьбе со штаммом "дельта". Он назвал "Спутник Лайт" перспективным вакцинным препаратом, который можно использовать после любой вакцины от коронавируса, представленной в мире на сегодняшний день.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди людей, которые тяжело болеют коронавирусом, доля привитых составляет 0,03%. В основном в стационарах лежат пациенты, которые не сделали вакцину от COVID-19.
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