Уголовное дело завели на директора школы после нападения Галявиева

Правоохранители завели уголовное дело на директора гимназии №175 в Казани Амину Валееву. Она обвиняется в халатности. Директор не обеспечила образовательное учреждение охраной и системой безопасности, благодаря чему 19-летний Ильназ Галявиев совершил вооружённое нападение на гимназию.

В настоящее время Валеева находится под подпиской о невыезде. Во время инцидента директор через громкоговоритель приказала учителям закрыться в классах вместе с детьми, и "казанский стрелок" не смог туда попасть.

Также уголовное дело о халатности заведено на бывшего директора фирмы "Ваша Безопасность" Сергея Иванова, который должен был обеспечивать безопасность школы. Мужчина находится под домашним арестом. Также к уголовной ответственности привлечён инженер по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации компании "Союз пожарного мониторинга" Марат Зиганшин. По его вине в 8 А классе не сработал громкоговоритель, из-за чего учительница не услышала приказ Валеевой и не заперлась в кабинете. Именно туда и ворвался Галявиев.

"Казанский стрелок" напал на казанскую гимназию № 175 11 мая 2021 года и застрелил девять человек — семь учеников восьмого класса (четыре мальчика и три девочки), учительницу и ещё одну сотрудницу школы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.