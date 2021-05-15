Кровавые планы зрели в голове Ильназа Галявиева ещё во время учёбы в школе.
Одноклассники Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей и учителей 175-й казанской гимназии, вспомнили один показательный инцидент из прошлого.
Те, кто учился с парнем, которого обвиняют в массовом убийстве, отмечают, что Ильназ был тихим и ничем не примечательным молодым человеком. Он не очень хорошо учился, однако не нарушал дисциплину. Его увлекали компьютерные игры.
"Он вообще ни с кем не общался. Мы в одной школе учились, но он старше был. Друзей рядом с ним я не замечала. Из дома выходил, если только с родителями, одного его я не видела", — приводит слова девушки, которая училась в одной школе со "стрелком", "Комсомольская правда".
Бывшие товарищи Галявиева рассказали, как однажды в восьмом классе в общем чате молодой человек написал рецепт коктейля Молотова и предложил привести взрывчатую смесь в действие.
Ребята в этот момент обсуждали учительницу, давшую им сложное задание. Агрессия Ильназа была направлена как раз на преподавательницу.
Одноклассники парня не приняли всерьёз угрозы Галявиева и отреагировали на заявление Ильназа смеющимися смайлами.
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