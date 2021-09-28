Житель одного из СНТ Щёлкова может ответить перед судом за неаккуратное поведение своей собаки. Его овчарка на прогулке рванула за жеребёнком, который стал удирать от пса, перепрыгнул через ограду и повредил одну из конечностей.
Мужчина смог отогнать овчарку и пошёл домой, но спустя несколько дней к нему пришла полиция - заявление на него подал хозяин лошади. Заводчик утверждает, что ему пришлось провести эвтаназию жеребёнка из-за травмы, которая была несовместима с жизнью.
Хозяин собаки не отказывается от ответственности, но считает сумму иска слишком большой. Кроме того, адвокат Юрий Капштык заявляет, что к заявителю есть вопросы. Так, ветеринар не смог предоставить акт эвтаназии и предъявить тело лошади.
"Со слов ветеринара, проводившей осмотр лошади, при эвтаназии она использовала наркосодержащие препараты, но этого нигде не было указано", - приводит слова Капштыка интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В данный момент суд назначил экспертизу на предмет стоимости лошади. Защита хозяина овчарки требует приобщить к делу разъяснения экспертов по поводу того, насколько правильно был осуществлён выгул лошадей.
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