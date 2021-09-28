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Овчарка довела лошадь до эвтаназии: с хозяина требуют полмиллиона рублей

Общество

Житель одного из СНТ Щёлкова может ответить перед судом за неаккуратное поведение своей собаки. Его овчарка на прогулке рванула за жеребёнком, который стал удирать от пса, перепрыгнул через ограду и повредил одну из конечностей.

Овчарка довела лошадь до эвтаназии: с хозяина требуют полмиллиона рублей

Мужчина смог отогнать овчарку и пошёл домой, но спустя несколько дней к нему пришла полиция - заявление на него подал хозяин лошади. Заводчик утверждает, что ему пришлось провести эвтаназию жеребёнка из-за травмы, которая была несовместима с жизнью.

  • По словам специалистов, при переломах конечностей, особенно задних, лошадей действительно усыпляют. Теперь от хозяина овчарки требуют полмиллиона рублей - 400 тыс. за лошадь и 100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба.

Хозяин собаки не отказывается от ответственности, но считает сумму иска слишком большой. Кроме того, адвокат Юрий Капштык заявляет, что к заявителю есть вопросы. Так, ветеринар не смог предоставить акт эвтаназии и предъявить тело лошади.

"Со слов ветеринара, проводившей осмотр лошади, при эвтаназии  она использовала наркосодержащие препараты, но этого нигде не было указано", - приводит слова Капштыка интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В данный момент суд назначил экспертизу на предмет стоимости лошади. Защита хозяина овчарки требует приобщить к делу разъяснения экспертов по поводу того, насколько правильно был осуществлён выгул лошадей.

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Служебная овчарка. Тренировка. Смотрите и удивляйтесь
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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