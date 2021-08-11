COVID: что будет с домашними животными

Не исключено, что ветеринарам придется рассмотреть возможность умерщвления или вакцинации животных, чтобы предотвратить заражение коронавирусом еще одной опасной мутации.

И примешь ты смерть от кота своего

Согласно документам, опубликованных недавно Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям — Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), грядущий штамм может быть столь же смертоносным, как и Ближневосточный респираторный синдром (MERS), летальность которого составляет 35 процентов. Часть экспертов утверждает, что вероятность мутации вируса тем более возрастает, когда она наиболее распространена.

В тексте также говорится, что правительству Великобритании, возможно, придётся рассмотреть возможность выбраковки или вакцинации животных, которые, как будет установлено, являются носителями вируса, чтобы не дать ему потенциально подхватить ещё одну мутацию и передать её людям.

Как утверждает профессор сравнительной иммунологии Бристольского университета Мик Бейли (Mick Bailey), доказательства того, что кошки могут быть инфицированы SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, появились ещё в апреле 2020 года. И не где-нибудь, а в Ухане. В том же месяце всплыли доказательства, что они при определённых условиях также могли инфицировать других кошек.

Впоследствии наличие инфекции было констатировано у норок в Дании и Нидерландах, у содержащихся в зоопарках больших кошек, у собак, хорьков и ряда других видов животных. Кстати, источником SARS-CoV-2, вероятно, являются летучие мыши, так что и другие виды диких животных также могут быть инфицированы.

Передача SARS-CoV-2 от домашних животных или от животных, которые проводят много времени в тесном контакте с людьми, создаёт дополнительные проблемы для попыток контролировать пандемию среди людей. Для борьбы с такой пандемией может потребоваться вакцинация кошек и карантин.

Человек — угроза животным

Имеются убедительные доказательства передачи коронавирусной инфекции от человека кошкам, но очень мало доказательств передачи от кошек человеку. Нет и большого количества доказательств передачи вируса от кошек в естественных, а не в лабораторных, условиях.

Люди гораздо больше подвержены риску заражения COVID-19, чем их кошки, хотя пока никто не отменял меры гигиены, чтобы уменьшить риск заражения другими болезнями, например, токсоплазмозом.

Тем не менее в долгосрочной перспективе есть опасения появления новых штаммов, поскольку вирус приспосабливается ко всем нашим попыткам его контролировать. Если появится новая разновидность вируса SARS-CoV-2, или ещё более жуткий штамм, который будет передаваться от животных людям.

Наиболее важным способом снижения риска, по мнению учёного, будет наблюдение для выявления любых новых вариантов у животных, которые ещё не появились у людей.

Массовая вакцинация или эвтаназия

Хотя вакцины от COVID-19 для собак и кошек разрабатываются, могут возникнуть проблемы с их эффективностью. Вакцины для использования на людях были одобрены лишь тогда, когда было вакцинировано большое количество людей и медики убедились, что они защищены от инфекции.

Провести аналогичные испытания на собаках и кошках будет сложно, пока уровень инфицирования низок (или, как в настоящее время, неизвестен), а небольшие испытания просто не предоставят достаточно надёжных доказательств.

Эвтаназия домашних животных в качестве меры предосторожности (так называемая "выбраковка" домашних или диких животных) крайне маловероятна.

Крупномасштабная эвтаназия домашних животных не имеет смысла до тех пор, пока наблюдение за вирусом SARS-CoV-2 у людей и братьев наших меньших или выявление любого другого варианта штамма-мутанта не подтвердят реальную опасность для нашей жизни и здоровья. Пока этого, к счастью, не произошло.

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