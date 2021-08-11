COVID опять мутировал. Новый - йота-штамм - еще летальнее, чем дельта

Новый штамм COVID-19 выявили эпидемиологи в Нью-Йорке (США). Согласно принятой классификации ему присвоено название — "йота". Известно, что этот вариант отличается высокой — до 82% — смертностью и поражает людей старше 45 лет.

Об этом рассказал со ссылкой на портал репринтов medRxiv Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике в УФО.

Токарев подчеркнул, что "йота-штамм"

обладает еще и высокой степенью передачи — вирус находит нового "хозяина" на 25% быстрее, чем предыдущие версии коронавируса,

более патогенный, чем другие варианты — иммунитет его хуже распознает.

По словам иммунолога Николая Крючкова, врачи пока слишком мало знают о новом штамме и им остается только наблюдать за его развитием и поведением.