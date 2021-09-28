В Перми учитель физкультуры просил детей молиться Аллаху

В родительских чатах школы № 123, которая расположена в пермском микрорайоне Голованово, распространилось видео, на котором первоклассник рассказывает, что на уроке физкультуры педагог учил весь класс молиться Аллаху.

По словам школьника, учитель предложил детям помолиться Аллаху, чтобы он дал им здоровье. Мужчина показал типичные для намаза поклонные позы с руками ладонями вверх, и многие начали их выполнять.

Видеозапись сделала мать первоклассника. Она расспросила сына о том, как проходил урок физкультуры, и распространила ролик.

В администрации учебного заведения объяснили, что упражнения, которые дети выполняли на уроке физкультуры, не являются религиозными атрибутами, а просто схожи с ними. В руководстве школы добавили, что наклоны были частью тренировочного процесса, направленного на отработку быстроты реакции.