Научились "шазамить": "Одноклассники" запустили опцию для распознавания музыки

"Одноклассники" запустили функцию распознавания музыкальных треков на базе технологии ShazamKit, которая встроена в операционную систему iOS 15. Теперь пользователи могут бесплатно определять, какие композиции играют в транспорте, на улице, в магазине или по радиостанции.

ОК — первая социальная сеть, добавившая современную технологию в свой музыкальный сервис. Функция уже есть в последней версии iOS-приложения "Одноклассники". Нажав на неё, можно определить название трека и его автора, а затем послушать песню.

Пользователям необходимо нажать на иконку распознавания треков в разделе "Музыка", а уже через несколько секунд приложение найдёт композицию в собственной базе. После этого человека перенаправят на список звучащих песен. Он сможет либо сразу послушать их, либо добавить в плейлист.

Кроме того, опция "Распознать музыку" уже включена в меню быстрых действий.

Как сообщили разработчики, технология использует микрофон смартфона для записи фрагмента музыки. Сервис также способен определять версию песни: оригинальную, live-запись или ремейк.

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