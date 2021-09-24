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В "Ростелекоме" рассказали о "горячей линии" Всероссийской переписи населения

Общество

Сегодня начала работать "горячая линия" по поддержке Всероссийской переписи населения. Она создана на базе дочерней компании "Ростелекома". О работе нового контакт-центра рассказали в компании.

В "Ростелекоме" рассказали о "горячей линии" Всероссийской переписи населения


"Предстоящая перепись впервые будет столь масштабно применять цифровые технологии. И справиться с ними должен человек с любым уровнем компьютерной грамотности, а помочь в этом призваны операторы горячей линии. Очень важно говорить с позвонившим человеком на одном языке, рассказывать о сложном и технологичном максимально просто. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию коммуникативных навыков при обучении и в ежедневной работе операторов", — отметила заместитель генерального директора "Ростелеком Контакт-центр" Екатерина Филиппская.

Более 170 операторов будут отвечать на вопросы граждан, связанные с участием в предстоящей кампании. Горячая линия по номеру 8-800-707-2020 работает ежедневно с 9:00 до 21:00 мск до окончания переписи 14 ноября.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой (ОС) "Аврора". Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

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