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Всероссийскую перепись населения перенесут на октябрь

Общество

Всероссийская перепись населения должна была пройти ещё в 2020 году. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу её уже дважды переносили.

Всероссийскую перепись населения перенесут на октябрь

Ранее в среду, 19 мая, на совещании у президента России Владимира Путина было предложено перенести перепись населения на октябрь. Такую инициативу озвучил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он пояснил, что в сентябре стартует предвыборная кампания, и "если по домам одновременно пойдут переписчики и агитаторы, это создаст ненужное напряжение у людей".

"Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь", — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В российском правительстве ожидают, что благодаря вакцинации, к осени в стране будет создана иммунная прослойка, и эпидемиологическая ситуация в связи с новой коронавирусной инфекцией стабилизируется. В Росстате уже заявили, что готовы провести перепись населения в октябре.

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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