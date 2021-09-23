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Лечись или сядешь: наркоманам просят давать срок за отказ от терапии

Общество

Госдуму просят рассмотреть поправки к закону о лечении наркозависимых. С таким предложением выступили в Госсовете Татарстана. Если закон примут, то наркоманам, отказывающимся от терапии, может грозить ограничение свободы или реальный срок. 

Лечись или сядешь: наркоманам просят давать срок за отказ от терапии

Речь идёт о тех людях, которых лечиться обязал суд, но они уклоняются от постановления.

Инициаторы предлагают ужесточить меры наказания за несоблюдение предписаний и наказывать нарушителей обязательными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на полгода, передаёт РБК.

Что же касается более жёстких мер, то в зависимости от тяжести нарушения наркозависимые могут получить год ограничения свободы либо тот же срок но уже с заключением под стражу

Сейчас согласно закону за уклонение от лечения предусматривается административное наказание. Нарушитель может отделаться штрафом в 5 тысяч рублей, либо арестом до 30 суток. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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